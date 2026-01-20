Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Petshop Sahiplerine Ücretsiz Eğitim

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ev hayvanı satan kişilere - petshop sahiplerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim semineri düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin" 14. maddesine istinaden "Ev Hayvanı Satan Kişilere- Petshop Sahiplerine" yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim semineri verilecek.

Eğitim semineri, 06 Şubat 2026 tarihinde, 09.00- 16.00 saatleri arasında düzenleyecek.

Eğitim kapsamında katılımcılara hayvan sağlığı, bakım koşulları ve yasal sorumluluklar başta olmak üzere sektörel farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Eğitime katılmak isteyenlerin, 2 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmaları gerekiyor.