Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Petshop Sahiplerine Ücretsiz Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Petshop Sahiplerine Ücretsiz Eğitim

20.01.2026 11:33  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ev hayvanı satan kişilere yönelik ücretsiz sertifikalı bir eğitim semineri düzenliyor. Eğitimde, hayvan sağlığı ve yasal sorumluluklar gibi konularda farkındalık artırılacak.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ev hayvanı satan kişilere - petshop sahiplerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim semineri düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin" 14. maddesine istinaden "Ev Hayvanı Satan Kişilere- Petshop Sahiplerine" yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim semineri verilecek.

Eğitim semineri, 06 Şubat 2026 tarihinde, 09.00- 16.00 saatleri arasında düzenleyecek.

Eğitim kapsamında katılımcılara hayvan sağlığı, bakım koşulları ve yasal sorumluluklar başta olmak üzere sektörel farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Eğitime katılmak isteyenlerin, 2 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne  başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Petshop Sahiplerine Ücretsiz Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:37:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Petshop Sahiplerine Ücretsiz Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.