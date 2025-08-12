Antalya'da Rüşvet Soruşturması: 17 Gözaltı - Son Dakika
Antalya'da Rüşvet Soruşturması: 17 Gözaltı

12.08.2025 12:00
Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlar devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde aramalar tamamlandı.

İhale sonrası milyonluk rüşvet iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi.

Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer aldı.

Şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürüldü.

Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.

Döviz bürosu ve 2 kuyumcuya kayyum atama talebi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmasını talep etti.

Soruşturma

???????Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçlamasıyla tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

