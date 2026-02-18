Antalya'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Antalya'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
18.02.2026 14:48
Akseki'de sağanak yağış dere taşmasına neden oldu, su baskınları oluştu. Ekipler müdahalede bulundu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Cevizli Mahallesi'nde, derenin taşmasıyla sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su bastı.

İtfaiye, belediye ve AFAD ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı ve doğu kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

