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Antalya'da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu

Onlarca araç mahsur kaldı, yayalar yürümekte güçlük çekti

ANTALYA - Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, birçok araç suda mahsur kaldı. Araçların yanı sıra iş çıkışı yağışa yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde hafif şiddetli yağış, akşam saatlerinde ise sağanağa dönüştü. Aralıksız 1 saat boyunca süren sağanak nedeniyle Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki alt geçitlerde ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yollar adeta göle döndü. Alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, birçok araç arızalandı. Araçların yanı sıra iş çıkışı yağışa yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, çöple tıkanan su rögarlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Apartman bahçelerinde de su baskınına neden olan yağıştan dolayı bazı daire sakinleri dışarıya çıkamadı. Kepez ilçesinde de bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Gülhan Bayhan isimli vatandaş, "İşten çıktık sağanağa yakalandık. Halimiz ortada, rezil olduk" diye konuştu.