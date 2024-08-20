Antalya'da Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Antalya\'da Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı"nda, arama kurtarma ekipleri ve diğer kurumlar deprem senaryosuna göre hareket etti. Tatbikatta 11 yaralı kurtarıldı ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İletişim sorunları telsizler ve mobil antenlerle çözüldü. Vali Şahin, tatbikatın önemine vurgu yaparak başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

20.08.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

AFAD koordinasyonunda gerçekleşen ve gerçeği aratmayan tatbikata, UMKE, jandarma arama kurtarma, polis arama kurtarma, itfaiye, özel arama kurtarma ekipleri, Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü binasında Vali Şahin'in başkanlığında yönetilen tatbikatta, kentteki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Dronlu termal kamera ve jandarma arama kurtarma köpeği tarafından yeri tespit edilen kişiler, arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve komando birliği de alandaki çalışmalarda etkin rol aldı.

AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında, 402 personel senaryo gereği 11 yaralıyı enkazdan çıkardı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede çıkan bir yangın da itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin birbiriyle iletişimi de GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle telsizlerle sağlandı. Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından enkaz bölgesinde kurulan mobil antenlerle sahadaki tüm iletişim trafiği kent merkezinde bulunan kriz masasına anlık aktarıldı. İhtiyaçlar ve bölgedeki son durum hakkında bilgi verildi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Vali Şahin, Türkiye'de çok sık deprem yaşandığına dikkati çekerek, olası depremlere karşı hazırlandıklarını söyledi.

Afetlere karşı hazırlıklı olmak için tatbikatların önemine değinen Şahin, tatbikatın ardından hazırlanan raporu açıkladı.

Programın başarıyla sonuçlandığını anlatan Şahin, "Senaryo gereği 07.59'da 9,7 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 bölgeden ihbar aldık. Ekiplerimiz deprem haberinden sonra kendilerine ayrı bir çağrı yapılmadan, daha önceden belirlenen noktalara ulaştı." dedi.

Vali Şahin, tüm birim yöneticilerinin alanda olduğunu belirterek, "07.59'da deprem uyarısı verildi. 08.00'de SMS'ler gönderildi. Tüm çağrı sistemleri çalıştı. Ulaştığımda tüm ekibin orada olduğunu gördüm. 23 grubun tamamının temsilcileri oradaydı. Havadan görüntüleme sistemleri de 5-10 dakika içerisinde yerlerine ulaştı ve takipler başladı. Arama kurtarma ekipleri 21 dakikada, ambulans ve itfaiye 6 dakikada alana ulaştı. Burada şunları inceledik; ilgili çalışma grubu, afet grubu yöneticileri ne yapıyorlar, nasıl bir reaksiyon gösteriyorlar, plana uygun hareket ediyorlar mı bunu inceledik. Başarıyla gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının "100. yılda 100 bin arama kurtarma personel eğitimi" kapsamında eğitim alan gönüllerin de tatbikata katıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, antalya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:34:29. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement