Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Kumluca, Kaş ve Serik İlçelerinde Hasar Tespiti İçin Sahada

23.01.2026 17:07  Güncelleme: 20:06
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinin ardından zarar gören seralar ve evler için hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli destekler sağlayacak.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, dün gece Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, zarar gören seralarda ve evlerde incelemelerde bulunarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli desteklerin sağlanacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde 22 Ocak akşamı etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketi sonrası zarar gören seralar ve evler, ekipler tarafından yerinde incelenerek hasar tespit çalışmaları yapıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, örtü altı üretimin yoğun olarak yapıldığı ilçelerde gerçekleştirdiği incelemelerde, çok sayıda seranın su altında kaldığını, üretimi yapılacak ürünlerde ise ciddi zarar meydana geldiğini tespit etti.

Öte yandan, evlerde oluşan hasarları yerinde görmek üzere sahaya gelen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, görevli ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu. Ulutekin, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini ve yaraların hızla sarılacağını belirtti.

"Pek çok ilçede hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, seralarda büyük hasarlar meydana geldiğini söyledi. Bilici, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri olarak çiftçilerimizin yanındayız. Hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz Yaşanan sel felaketinden Antalya'nın birçok ilçesi etkilendi. Kaş, Kumluca, Serik başta olmak üzere pek çok ilçede hasar tespit çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından devam ediyor. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bundan sonra benzer afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Tüm ekipler büyük bir özveriyle çalıştı"

Kumluca ilçesi Kum Mahallesinde yaşayan ve sel afetinden zarar gören Rıza Peynirci ise yoğun yağış nedeniyle derelerin taştığını ve selin seralara kadar ulaştığını belirtti. Peynirci, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden Allah razı olsun. Hasarlarımızı tespit etmek için geldiler. Su giren evlerimize girerek kontrollerini yaptılar ve gerekli tespitlerde bulundular. Tüm ekipler büyük bir özveriyle çalıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum, ekip arkadaşlarını hemen gönderdi" dedi.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

