Antalya'da Serbest Bölge'de çıkan yangınla ilgili Emniyet Müdürü'nden açıklama - Son Dakika
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Antalya'da Serbest Bölge'de çıkan yangınla ilgili Emniyet Müdürü'nden açıklama

Antalya\'da Serbest Bölge\'de çıkan yangınla ilgili Emniyet Müdürü\'nden açıklama

Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Serbest Bölge'de bulunan tekne ve yat imalathanesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, 4 teknenin zarar gördüğü belirtildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

10.02.2024 22:53
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EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan tekne ve yat imalathanesinde çıkan yangınla ilgili olay yerinde açıklama yaptı. Çevik, "İlk aldığımız bilgilere göre saat 18.30 civarında iş yeri tamamen kapanıyor. Yaklaşık 45 dakika sonra yangın çıktığı bilgisini aldık. Hemen seri bir şekilde tüm ekiplerimiz, itfaiye arkadaşlarımız, polis ekiplerimiz tamamını sevk ettik. Şu anda kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şükürler olsun ki bir can kaybımız yok. Ancak içeride bakım kontrolü yapılan 2 tekne, ayrıca imalatı devam eden 2 tekne olmak üzere toplam 4 teknenin yandığı söz konusu. Gerek itfaiye ekiplerimiz gerekse bizim emniyete ait TOMA ekiplerimizi de buraya sevk ettik. Kısmen kontrol altında. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaralı da yok, can kaybı da yok. Sıçraması da söz konusu değil" dedi.

Kaynak: DHA

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