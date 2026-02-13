Antalya'da Şiddetli Yağışlar Portakalları Dökümlü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Şiddetli Yağışlar Portakalları Dökümlü

13.02.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da etkili olan sağanak yağışlar meyve bahçelerini su altında bıraktı, portakallar döküldü.

PORTAKALLAR DALLARINDAN DÖKÜLDÜ

Antalya'da dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı ilçesinde bulunan bazı meyve bahçeleri su altında kaldı. Yükselen su seviyeleri nedeniyle ağaçlar yarıya kadar su içerisinde kaldı. Dallardaki portakallar ise yağmur nedeniyle döküldü. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dalgalar zaman zaman sahil bandına kadar ulaştı. Dalgalara aldırış etmeyen bir kişi, kumsala vurmuş olabilecek madeni para, değerli eşyaları metal dedektörü ile aradı. Bazı kişiler ise sahil bandından dalgaları izledi. Yağışlar nedeniyle Boğaçayı'ndan denize ulaşan çamurla birlikte denizin bir bölümü kahverengiye döndü.

İBRADI'YA 127 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün gece itibarıyla Türkiye'de en fazla yağış Antalya'nın İbradı ilçesine düştü. Verilere göre İbradı'ya 127, Döşemealtı'na 110, Manavgat'a 103, Finike'ye 98, Konyaaltı'na 89, Gündoğmuş'a 85, Kumluca'ya 81 kilogram yağış düştü. Yağışların akşam saatlerinde etkisini azaltması, fırtınanın ise yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Şiddetli Yağışlar Portakalları Dökümlü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü

15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:53:19. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Şiddetli Yağışlar Portakalları Dökümlü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.