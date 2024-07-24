Antalya\'da silah kaçakçılığı operasyonunda tutuklama

Güncel

Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manavgat ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjöre el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.