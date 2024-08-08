Antalya'da Sokak Hayvanları Sorunu ve Çözüm Önerileri Toplantısı Düzenlendi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverlerin katılımıyla düzenlediği "Sokak Hayvanları Sorunu ve Çözüm Önerileri" toplantıları sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde başlatılan "Antalya İl Geneli Sokak Hayvanları Sorunu ve Çözüm Önerileri" toplantılarının üçüncüsü, Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü (ASAT) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2 Ağustos 2024 tarihinde 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında, sokak hayvanlarına yönelik hızlı ve etkili rehabilitasyonda işbirliğinin devam ettirilmesi ve yeni doğal yaşam alanlarının oluşturulması konuları masaya yatırıldı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanlara daha iyi bir gelecek ve yaşam koşulları sağlanması ortak hedef olarak belirlendi. Toplantıda, tüm katılımcılar Antalya'da bulunan sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devamlılığı ve sahipsiz sokak hayvanlarını, olabilecek en hızlı şekilde sahiplendirmek konusunda fikir alışverişinde bulundu.