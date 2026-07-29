Antalya\'da Su Altı Keşifleri

Antalya'da Sıçan Adası, Saint Didier batığı ve falezler bölgesi, tekne dalışlarıyla su altı tutkunlarına farklı deneyimler sunuyor.

Kentte düzenlenen dalış turları sabah saatlerinde marinadan hareket eden teknelerle başlıyor. Katılımcılar Sıçan Adası, Saint Didier batığı veya falezler bölgesindeki ilk dalışın ardından teknede öğle yemeği molası veriyor. Gün, ikinci dalışın tamamlanmasının ardından marinaya dönüşle sona eriyor.

Dalış eğitmeni Mustafa Bilyaz, AA muhabirine, Antalya'nın su altı turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bölgede savaş batıkları, yapay resifler, Sıçan Adası ve falezler gibi çok sayıda dalış noktası bulunduğunu belirten Bilyaz, Saint Didier ve Paris II batıkları ile Sıçan Adası ve falezlerin en çok ilgi gören rotalar arasında yer aldığını ifade etti.

Dalış denildiğinde ilk akla Kaş'ın geldiğini ancak Antalya merkez ve çevresinde de keşfedilmeyi bekleyen birçok nokta olduğunu anlatan Bilyaz, "Antalya bölgesi 630 kilometrelik sahil bandında yüzlerce dalış noktasına sahip." diye konuştu.

Bilyaz, Sıçan Adası ve falezlerin su altı canlılığı açısından zengin ekolojik alanlar olduğunu vurgulayarak, bu bölgelerin yeterince tanınmadığını kaydetti.

Yerli turistlerin dalışa ilgisinin son yıllarda arttığını, buna karşın yabancı turistlerin sayısının daha fazla olduğunu aktaran Bilyaz, Türkiye'de dalışın zor ve pahalı bir spor olarak görüldüğünü dile getirdi.

Bu algının gerçeği yansıtmadığına işaret eden Bilyaz, "Yerli turistler dalıştan çekiniyor. Aynı zamanda çok maliyetli olduğunu düşünüyorlar. Oysa herkesin küçük bütçelerle deneyimleyebileceği bir aktivite." dedi.

Dalışın sağlık durumu uygun birçok kişi için yapılabilir bir spor olduğuna değinen Bilyaz, "12 yaşından sonra sağlık durumu elverişli olan herkes dalış yapabilir. Kulak, kalp rahatsızlığı ya da yüksek tansiyon gibi sağlık sorunu bulunmayan kişiler eğitmenler eşliğinde güvenle dalış gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Turistik dalışların genellikle 3 ila 5 metre derinlikte yapıldığını anlatan Bilyaz, eğitim süreciyle birlikte dalış derinliğinin 32 metreye kadar çıkabildiğini sözlerine ekledi.

Su altı dünyası farklı bir deneyim

Yaklaşık iki yıldır dalış yaptığını belirten şehir plancısı Nuri Efe ise su altı dünyasının kendisi için farklı bir deneyim sunduğunu söyledi.

Dalışın hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlendirdiğini ifade eden Efe, su altındaki sessizliğin ve doğal yaşamı gözlemlemenin kendisine huzur verdiğini dile getirdi.

Yaklaşık 12 dalış yaptığını anlatan Mine Hazar da Antalya'ya taşınma nedenlerinden birinin su altı sporlarına daha kolay ulaşabilmek olduğunu anlattı.

Dalış yapmak isteyenlere profesyonel ekipleri ve az sayıda katılımcının bulunduğu tekneleri tercih etmelerini öneren Hazar, su altındaki deneyimin hem bedensel hem de zihinsel olarak rahatlatıcı olduğunu kaydetti.