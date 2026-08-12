Antalya'da Sulama Kanalına Düşen Araçta Sürücü Ağır Yaralandı
Serik'te otomobil sulama kanalına düştü, sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kökez Mahallesi Üründü Caddesi'nde seyreden Durali Y. idaresindeki 07 YD 558 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş sulama kanalına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı otomobilin içerisinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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