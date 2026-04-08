Antalya Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşım Araçlarını Yeni Güne Hazırlıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşım Araçlarını Yeni Güne Hazırlıyor

08.04.2026 11:06  Güncelleme: 12:16
Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının seferlerini tamamladıktan sonra detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdiğini duyurdu. Yolcu sağlığı için hijyen standartlarının yüksek tutulduğuna dikkat çekildi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, her gün seferini tamamlayan toplu ulaşım araçlarını detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirerek yeni güne hazırlıyor.

Gün içerisinde yoğun şekilde hizmet veren otobüsler, sefer bitiminde Antalya Ulaşım A.Ş.'nin Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan depolama sahalarındaki temizlik hatlarına alınarak kapsamlı bir temizlik sürecinden geçiriliyor.

Seferlerini tamamlayan otobüsler, depolama alanına getirildikten sonra gün içinde yolcuların yoğun olarak kullandığı tutacaklar, koltuklar, zemin ve tavan gibi alanları ayrı ayrı ve özenle temizleniyor. Ardından ekipler, araçların içini hijyen ekipmanlarıyla köpüklü şekilde detaylı olarak temizliyor.

Ulaşım A.Ş.'de Operasyon Birimler Sorumlusu olan Ramazan Delioğlu, toplu taşıma araçlarının her gün uzman ekipler tarafından detaylı şekilde temizlendiğini belirterek, "Seferini tamamlayan araçlarımızın temizliği her gün titizlikle gerçekleştiriliyor. Yolcularımızın temas ettiği tüm yüzeyler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Koltuklar, tutacaklar ve zeminler özel temizlik ürünleriyle ayrıntılı biçimde temizleniyor. Hijyen standartlarımızı yüksek tutuyoruz çünkü halkımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor. Toplu taşıma ortak kullanım alanıdır. Biz üzerimize düşeni yaparken, vatandaşlarımızdan da bu temizliğin korunması konusunda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

