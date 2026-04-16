Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Denetim

16.04.2026 10:48  Güncelleme: 11:46
Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güvenli ve konforlu şekilde faydalanabilmesi için halk otobüslerine yönelik denetimlerini artırdı. Mevzuata aykırı uygulamalara cezai işlem uygulandı ve denetimlerin süreceği belirtildi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güvenli, konforlu ve sağlıklı koşullarda faydalanabilmeleri için denetimlerini sürdürüyor. Trafik Zabıta ekiplerinin yaptığı son denetimlerde mevzuatlara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Toplu ulaşımda yolcu güvenliğini ve konforunu önceleyen Büyükşehir ekipleri, halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçların mevzuatlara uygun bir şekilde hizmet vermesi ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler bu doğrultuda denetimlerini arttırdı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yoğun kullanılan 9 halk otobüsü durağında eş zamanlı denetimler yapıldı.

Mevzuata uymayanlara cezai işlem uygulandı

Sürüş ve yolcu güvenliğini etkileyebilecek gereksiz aksesuar kullanımı, abartı ışıklandırma, havalı korna gibi eklemeleri ile birlikte otobüslerin klima sistemleri, engelli rampaları, engelli koltuk kemeri, hijyen, sürücü evrak ve sürücülerin kılık kıyafetleri de denetimlerde tek tek kontrol edildi. Mevzuat kurallarına uygun olmayan uygulamalar için cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan araç sahipleri ve şoförlere yönetmeliğin gereğini yerine getirmesi için belirli bir süre tanınacak. Süre sonunda kurallara uymayan araçlar toplu taşımadan çekilecek.

Denetimler devam edecek

Denetimlere ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Saha Şefi Hüseyin Yavuz, "Halkımızın toplu taşıma araçlarında daha konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi artırıyoruz. Bu kapsamda farklı güzergahlarda belirlenen 9 durakta ve depolama alanlarında eş zamanlı denetim yapıyoruz. Tüm araçlar durdurularak mevzuata uymayan eksiklikleri raporlandı. Kurallara uymayan araç ve sürücülerimize cezai işlem uygulandı. Vatandaşımızın en iyi şartlarda güvenle ve huzurla yolculuk yapabilmesi için gece gündüz çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
