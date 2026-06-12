Antalya'da Tüfekle Vurma Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Tüfekle Vurma Davası Devam Ediyor

12.06.2026 16:58
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Antalya'da tüfekle vurulan Hasan Doğan'ın davasında sanık İ.Ç. özür diledi, tutukluluğu devam ediyor.

Antalya'da bir kişinin tüfekle vurulması olayına ilişkin baba ve iki oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan İ.Ç, "azmettirme" suçundan tutuksuz yargılanan babası S.Ç. ve kardeşi E.Ç, müşteki Hasan Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan İ.Ç. müşteki mağdur Hasan Doğan'dan özür dileyerek, "Olayların buraya gelmesini istemezdim. Selman ağabeyim bu kişiler yüzünden sakat kaldı. Kendilerinden bu nedenle alacaklıyız. Ama asla iki daire istemedik. Biz akrabayız istemeyiz. Oğulları benim çocukluk arkadaşım. Kesinlikle para için adam öldürecek birisi değilim. Suçsuzum." diye konuştu.

"Sıkarken, 'Bu size ders olsun.' dedi" iddiası

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan Doğan'ın kızı Berfin Doğan, babasının kendilerini almaya geldiği sırada, sanık İ.Ç'nin olay yerine geldiğini belirtti.

Aracının plakasını söken İ.Ç'nin, o sırada otomobile binmekte olan babasının bacaklarına hedef alarak ateş açtığını belirten Doğan, "Bir genç kızın hayatında unutamayacağı bir travma bıraktı. Babamla aralarında herhangi bir ticareti olup olmadığını bilmiyorum. Sıkarken, 'Bu size ders olsun.' dedi." ifadelerini kullandı.

Hasan Doğan'ın eşi Behiye Doğan da sanık İ.Ç'nin av tüfeğiyle eşine ateş ettiğini gördüğünü belirterek, olay sırasında şoke olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti sanık İ.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3047 sokakta Hasan Doğan, aralarında borç anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen İ.Ç. tarafından av tüfeği ile vurulmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan İ.Ç. tutuklanmış, babası S.Ç. ve kardeşi E.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasan Doğan, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Tüfekle Vurma Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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