Antalya'da Tüp Patlaması: 1 Yaralı

17.05.2026 10:37
Serik'te mutfak tüpü nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı, 112 Acil sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde apartman dairesinde mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 1 kişi ağır yaralandı.

Gedik Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan kişi, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Apartmanda ve çevredeki park halindeki araçlarda zarara yol açan patlamanın yapılan incelemede, mutfak tüpünden kaynaklandığını tespit etti.

"Deprem oldu zannettim"

Apartman sakinlerinden Safa Nergiz, gazetecilere, patlama sesiyle uyandığını belirterek "İlk önce deprem oldu zannettim. 'Patladı' diye bir bağrışma duydum. Aşağıya indim. Tüp patlamasıymış. Binada oldukça zarar var. Kapılar, pencereler duvarlar kırıldı. Evde bir kişi vardı. Vücudunda yanıklar vardı." dedi.

Barış Türkdağlı ise olayda en sevindirici yanın can kaybının olmaması olduğunu ifade ederek "O anda deprem oldu zannettik. 'Bomba mı atıldı' dedik. O anda her şey aklımıza geldi. Ailem vardı, onları tahliye ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

