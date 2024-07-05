Antalya'da Turunç Masa'nın çağrı merkezi 21 bin 728 telefonu cevapladı

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(ANTALYA)- Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği yönetişim sistemi Turunç Masa'nın çağrı merkezi, Haziran ayında 21 bin 728 telefonu cevapladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler, yönetişim ve iletişim projesi Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezinde haziran ayı boyunca telefonlar hiç susmadı. Her 2 dakikada bir telefonun çaldığı çağrı merkezi, haziran ayında 21 bin 728 telefonu cevapladı. 17 kişinin çalıştığı 7 gün 24 saat ulaşılabilen merkez, çağrılardan 11 bin 352'sini kayıt altına alarak, başvuru haline getirdi.

Turunç Masa, geçen ay diğer kanallarla birlikte 13 bin 661 başvuru aldı. Merkez, yüzde 83.1'lik payla ilçe sakinlerinin en çok tercih ettiği iletişim aracı olurken, onu bin 729 başvurunun kabul edildiği web, mail ve CİMER kanalları takip etti. Başvuruların çözüme ulaştırılmasında memnuniyet oranı ise yüzde 93.7 oldu.

Turunç Masa'nın ilçe sakinlerine kamu hizmetlerini eşit şekilde ulaştırmakta Belediye'nin en önemli gücü olduğunun altını çizen Başkan Ümit Uysal, 10'uncu yılına giren projenin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarıyla iç içe olduğunu söyledi.

Kasım 2014'ten bu yana uygulamada olan Turunç Masa, başvuru masası, çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle ilçe sakinlerinin isteklerini, önerilerini ve şikayetlerini çözüme kavuşturuyor.