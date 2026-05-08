Antalya'da Uluslararası Köpek Irkları Yarışması
Antalya'da Uluslararası Köpek Irkları Yarışması

08.05.2026 15:46
Antalya'da düzenlenen yarışmaya 25 ülkeden 1500 köpek katıldı, üç gün sürecek etkinlik başladı.

Antalya'da, "Uluslararası Köpek Irk Standartları Yarışması" gerçekleştirildi.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından kentteki bir otelde düzenlenen yarışmada, köpekler ırk, yürüyüş, duruş ve bakım özellikleri açısından değerlendirildi.

Federasyon Asbaşkanı Fatih Çokcan, AA muhabirine, her yıl mayıs ayında tertipledikleri uluslararası organizasyona Antalya'nın beşinci kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yarışmaya yaklaşık 25 ülkeden 80 ırktan 1500 köpeğin getirildiğini ifade eden Çokcan, "Uluslararası hakemlerimizin değerlendirmede bulunduğu yarışmamız, üç gün sürecek. Katılımcılar, Antalya'da oluşturduğumuz bu güzel atmosferden çok memnunlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası, Etkinlikler, Hayvanlar, Kültür, Güncel, Son Dakika

