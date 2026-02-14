Antalya'da Yağışlar Hasar Verdi - Son Dakika
Antalya'da Yağışlar Hasar Verdi

14.02.2026 14:51
Antalya'da kuvvetli yağış sonrası 6 ilçede hasar meydana geldi, bazı hayvanlar kurtarıldı.

Dün kuvvetli yağışın ardından bazı noktalarda su baskınları yaşanan Antalya kent merkezinde, bugün ise güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar ulaştığı kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne geldi. Dün fırtına nedeniyle dalgaların kıyıya kadar ulaştığı sahilde, bugün bahardan kalma gün yaşandı. Sahile gelenlerin bazıları güneşlenirken, bazıları denizde yüzdü, bazıları da kıyıda yürüyüş yaptı. Çocuklar ise dalgalarla oyun oynayıp, günün keyfini çıkardı.

CAMİYİ SU BASTI

Alanya'da etkisini sürdüren yağış Mahmutlar Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'ndeki Cami Deresi'nin taşmasına neden oldu. Mahallede ve mahallenin camisinde su baskınları yaşandı. Mahmutlar Muhtarı Ahmet Sönmez, gece saatlerinden bu yana bölgede olduklarını belirterek, "Şu anda Mahmutlar Mahallesi Kılıçarslan Caddesi, Cami Deresi'nin olduğu bölgedeyiz. Dün akşam da gece de buradaydık, gündüz de buradayız. Ama maalesef camimizi su bastı. Derenin acilen açılması gerekiyor" dedi. Mahalle sakinleri de taşkın nedeniyle cadde üzerinde su birikintileri oluştuğunu, bazı alanlarda ulaşımın zorlaştığını belirtti.

Kaynak: DHA

