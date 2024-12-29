Antalya'da Yağmur Bulutları Arasındaki Işık Hüzmesi - Son Dakika
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Antalya'da Yağmur Bulutları Arasındaki Işık Hüzmesi

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Antalya'da yağmur bulutlarından süzülen ışık hüzmesi muhteşem manzaralar oluşturdu.

29.12.2024 17:33
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Yağmur bulutlarının arasındaki ışık hüzmesi hayran bıraktı

Dünya ünlü sahilde yağmur bulutları havayı kararttı, bulutların arasından gelen ışık hüzmesi muhteşem bir manzara sundu

ANTALYA - Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Antalya'da, yağmur bulutlarının arasından süzülen ışık hüzmesi sonrası muhteşem manzarayı gözler önüne serdi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar da sahillerde vakit geçirdi.

Hafta sonu için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından gök gürültülü şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yapılan Antalya'da yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yer yer kuvvetli yağışın ardından öğlen saatlerinde kısa süreli güneşli hava açarken, bu durumu fırsat bilen Antalyalılar da kendilerini Konyaaltı Sahiline attı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile birlikte aileleriyle birlikte sahilde oturmayı tercih ederken, kimileri yürüyüş yapmayı, kimileri ise balık tutmayı tercih etti. Meteroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yerel yağışların Antalya merkez ilçelerinde sabah saatlerine kadar süreceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yağmur Bulutları Arasındaki Işık Hüzmesi - Son Dakika

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