Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Yangın: 6 Ölü

20.03.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir konteynerde çıkan yangında 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi gözaltında.

VALİ ŞAHİN: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez'de 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu'nun da eşlik ettiği Vali Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu gece maalesef çok felaket bir hadise yaşadık. Bayram sabahına Antalyalılar, bu acı haberle uyandı. Kepez ilçesindeyiz. Burada gördüğünüz gibi seralar var. Sera işçilerinin kaldığı konteynerlerde bu gece sebebi henüz tespit edemediğimiz bir yangın çıkıyor ve 3 konteyner alev alıyor. Burada bir anne ve 5 çocuğu, en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında olmak üzere 6. Sera işçisi ve çocuklarını kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralı var. Yaralılardan birinin durumu hayati tehlike kaydıyla takip ediliyor. Diğerlerinin durumu iyi. 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. Öte yandan dumandan etkilenen 4 kişinin yanı sıra söndürme çalışmalarına yardım eden bir kişinin de hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Konteynerlerin yanındaki bir hafif ticari aracın da yandığı görüldü.

'MANGAL YAKMIŞ, ATEŞİ SÖNDÜRMEMİŞLER'

5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği olayın yaşandığı Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Kaplan, "Gece saatlerinde bir yangın çıkıyor. Suriyeli vatandaşların kaldığı konteynerdi. Maalesef 5 çocuk ve annesi vefat etti. Annesi hamileydi. Çocukların babası da yaralandı, yoğun bakımda. Tarım işçileriydi. Akşamdan mangal yakmış, ateşi söndürmemişler. Biz bu kadar duyduk. 5-6 muhtar olarak daha önce buraya bir istasyon kurulması için talepte bulunduk ama olumlu bir dönüş olmadı. Bölge olarak bir itfaiye aracı istedik. Çünkü itfaiye, uzak olduğu için geç geliyor. Bir boş merkez de var. Hayırseverlerimiz bağışta da bulunabilir. Acilen bir istasyon istiyoruz" dedi.Öte yandan, cenazeler işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 13:40:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.