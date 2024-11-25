Antalya\'da Yangında Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Güncel

ANTALYA'da yangın çıkan müstakil evde mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi kurtardı. Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2854 sokakta bulunan müstakil evin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Kiracı Volkan Katılmış, yaşadığı müstakil evden duman yükseldiğini fark edince kendini sokağa atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, içeride bir köpeğin olduğunun belirtilmesi üzerine arama da yaptı. Bir itfaiye eri odada kanepenin arkasında saklanan Terrier cinsi köpeği çıkartarak sahibine teslim etti. Kısa süre içerisinde söndürülen yangın hasara neden oldu.

HABER-KAMERA: Adem AKALAN-Aysu DURSUN/ANTALYA,