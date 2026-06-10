Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Yapay Zeka Zirvesi'ne Katıldı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı. Yapay zekanın iş dünyasından kamu hizmetlerine kadar birçok alanda sunduğu fırsatları ve geleceğe yönelik dönüşümü değerlendirdiklerini belirten Özdemir, daha güçlü bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yapay Zeka Zirvesi'ne Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası katıldı. Zirvede konuşan Başkan Vekili Özdemir, yapay zeka ile insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden birinin tam ortasında olduklarına dikkat çekti.

"YAPAY ZEKA GÜNLÜK HAYATIN PARÇASI OLACAK"

Sanayi devriminin üretimi; internetin bilgiye erişimi; yapay zekanın ise karar verme biçimini değiştirdiğini belirten Başkan Vekili Özdemir, "İşte bu yüzden artık mesele yalnızca teknoloji meselesi değildir. Bu dönüşüm; ekonomi, eğitim, hukuk, kamu yönetimi, iş yapış biçimleri ve hatta günlük yaşam alışkanlıklarımızın yeniden şekillenmesi anlamına geliyor. İşte biz bugün o dönüşümün başlangıç noktasında bulunuyoruz. Yapay zeka için bugün duyduğumuz şaşkınlığın ve merakın yerini, birkaç yıl sonra günlük hayatın doğal bir parçası olma hali alacak" dedi.

"YAPAY ZEKAYI DOĞRU KULLANAN ÖNE ÇIKACAK"

Başkan Vekili Özdemir, "Asıl mesele yapay zekanın hayatımıza girip girmeyeceği değil; ona ne kadar hazır olduğumuzdur. Bugün birçok kişi yapay zekayı bir yazılım, bir araç veya bir uygulama olarak görüyor. Halbuki önümüzdeki dönemde yapay zekayı anlayan, doğru kullanan ve dönüştürücü gücünü yönetebilen kurumlar öne çıkacak. Bu noktada biz belediyelere de önemli sorumluluklar düşüyor. Bizler sadece yollar yapan, parklar düzenleyen kurumlar değiliz. Bugünün belediyeciliği; veriyi okuyabilen, kaynaklarını daha verimli kullanan, vatandaşın ihtiyaçlarını daha hızlı anlayan ve teknolojiyi insan hayatını kolaylaştırmak için kullanan bir anlayışı gerektiriyor" diye konuştu.

"POTANSİYELİMİZİ YAPAY ZEKA İLE BİRLEŞTİRME ZAMANI"

Akıllı şehirlerin, önce akıllı teknolojilerle değil; doğru vizyonla kurulduğuna dikkat çeken Özdemir, "Yapay zeka çağında asıl soru teknolojinin ne yapabileceği değil, bizim onunla nasıl bir gelecek kuracağımızdır. Turizmde, tarımda, ticarette, girişimcilikte büyük bir potansiyele sahibiz. Şimdi bu potansiyeli yapay zeka ile birleştirme zamanıdır. Bugün yapay zeka; çiftçinin tarladaki üretim planlamasına, turizmcinin misafir deneyimine, sanayicinin verimlilik arayışına, sağlık hizmetlerinin etkinliğine, çevre yönetiminin sürdürülebilirliğine ve gençlerimizin eğitim olanaklarına kadar her alanda yeni fırsatlar yaratıyor" diye konuştu.