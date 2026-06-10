Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Yapay Zeka Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Yapay Zeka Zirvesi'ne Katıldı

10.06.2026 12:07  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, ANSİAD ev sahipliğinde düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zekanın ekonomi, eğitim, kamu yönetimi ve günlük hayattaki dönüştürücü etkisini değerlendirdi.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı. Yapay zekanın iş dünyasından kamu hizmetlerine kadar birçok alanda sunduğu fırsatları ve geleceğe yönelik dönüşümü değerlendirdiklerini belirten Özdemir, daha güçlü bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yapay Zeka Zirvesi'ne Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası katıldı. Zirvede konuşan Başkan Vekili Özdemir, yapay zeka ile insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden birinin tam ortasında olduklarına dikkat çekti.

"YAPAY ZEKA GÜNLÜK HAYATIN PARÇASI OLACAK"

Sanayi devriminin üretimi; internetin bilgiye erişimi; yapay zekanın ise karar verme biçimini değiştirdiğini belirten Başkan Vekili Özdemir, "İşte bu yüzden artık mesele yalnızca teknoloji meselesi değildir. Bu dönüşüm; ekonomi, eğitim, hukuk, kamu yönetimi, iş yapış biçimleri ve hatta günlük yaşam alışkanlıklarımızın yeniden şekillenmesi anlamına geliyor. İşte biz bugün o dönüşümün başlangıç noktasında bulunuyoruz. Yapay zeka için bugün duyduğumuz şaşkınlığın ve merakın yerini, birkaç yıl sonra günlük hayatın doğal bir parçası olma hali alacak" dedi.

"YAPAY ZEKAYI DOĞRU KULLANAN ÖNE ÇIKACAK"

Başkan Vekili Özdemir, "Asıl mesele yapay zekanın hayatımıza girip girmeyeceği değil; ona ne kadar hazır olduğumuzdur. Bugün birçok kişi yapay zekayı bir yazılım, bir araç veya bir uygulama olarak görüyor. Halbuki önümüzdeki dönemde yapay zekayı anlayan, doğru kullanan ve dönüştürücü gücünü yönetebilen kurumlar öne çıkacak. Bu noktada biz belediyelere de önemli sorumluluklar düşüyor. Bizler sadece yollar yapan, parklar düzenleyen kurumlar değiliz. Bugünün belediyeciliği; veriyi okuyabilen, kaynaklarını daha verimli kullanan, vatandaşın ihtiyaçlarını daha hızlı anlayan ve teknolojiyi insan hayatını kolaylaştırmak için kullanan bir anlayışı gerektiriyor" diye konuştu.

"POTANSİYELİMİZİ YAPAY ZEKA İLE BİRLEŞTİRME ZAMANI"

Akıllı şehirlerin, önce akıllı teknolojilerle değil; doğru vizyonla kurulduğuna dikkat çeken Özdemir, "Yapay zeka çağında asıl soru teknolojinin ne yapabileceği değil, bizim onunla nasıl bir gelecek kuracağımızdır. Turizmde, tarımda, ticarette, girişimcilikte büyük bir potansiyele sahibiz. Şimdi bu potansiyeli yapay zeka ile birleştirme zamanıdır. Bugün yapay zeka; çiftçinin tarladaki üretim planlamasına, turizmcinin misafir deneyimine, sanayicinin verimlilik arayışına, sağlık hizmetlerinin etkinliğine, çevre yönetiminin sürdürülebilirliğine ve gençlerimizin eğitim olanaklarına kadar her alanda yeni fırsatlar yaratıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büşra Özdemir, Sivil Toplum, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Yapay Zeka Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Grubu’na Diyarbakır’da bir silahlı saldırı daha
Koç Grubu'na Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:45:23. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Yapay Zeka Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.