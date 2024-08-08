Antalya'da yaş sebze ve meyve kurutma tesisi hizmete açıldı - Son Dakika
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Antalya'da yaş sebze ve meyve kurutma tesisi hizmete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca ilçesinde yapılan yaş sebze ve meyve kurutma ile paketleme tesisi hizmete açıldı. Tesis, günlük 3 ton kurutma ve 130 ton paketleme kapasitesine sahip olup, israfı önleme ve istihdam yaratmada önemli bir rol oynayacak.

08.08.2024 15:16
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Antalya Büyükşehir Belediyesince Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan yaş sebze ve meyve kurutma ile paketleme tesisi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, tesisin günlük 3 ton kurutma ve 130 ton paketleme kapasiteni sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kumluca'da İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor." sloganıyla hizmet veren tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilensKumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Gömlekli, yatırımın israfı önleme ve istihdam yaratmada önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Çiftçi Hasan Akkın ise, tesis sayesinde ürün kayıplarının önüne geçildiğini ve ekonomiye katkı sağlandığını altını çizdi.

Akkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da yaş sebze ve meyve kurutma tesisi hizmete açıldı - Son Dakika

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