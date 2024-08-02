Antalya'da yaşayan Alpaslan Arslan, Hamas liderinin imzaladığı atkıyı 14 yıldır saklıyor - Son Dakika
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Antalya'da yaşayan Alpaslan Arslan, Hamas liderinin imzaladığı atkıyı 14 yıldır saklıyor

Alpaslan Arslan, Mavi Marmara gemisine binebilmek için açık artırmayla satın aldığı Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin imzaladığı atkıyı 14 yıldır saklıyor. Arslan, atkıyı İran'da düzenlenen anma törenlerine katılmak için kullanıyor. Ayrıca Arslan, Mavi Marmara saldırısı nedeniyle İsrail'e açtıkları tazminat davasından kazandıkları parayı da Gazze için harcadıklarını belirtti.

02.08.2024 12:13
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Antalya'da yaşayan Alpaslan Arslan, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine binebilmek için açık artırmayla satın aldığı Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin imzaladığı atkıyı 14 yıldır saklıyor.

Mavi Marmara gemisine binebilmek için birçok yere müracaat eden ancak olumsuz yanıt alan Alpaslan Arslan, Alanya'da düzenlenen Gazze'ye yardım kermesinde açık artırmayla satışa sunulan Heniyye'nin imzaladığı atkıyı satın alarak, bağışçı kontenjanıyla 2010'daki yolculuğa katıldı.

Eşi Yasemin Arslan'ın otomobil satın almak için biriktirdiği parayı Gazze'ye yardım amacıyla kullanan Alparslan Arslan, hem Filistin halkına yardımda bulundu hem de Heniyye'nin imzaladığı atkının sahibi oldu.

Atkıyı 14 yıldır saklayan Arslan, İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğramasının ardından kentte düzenlenen anma törenlerine boynuna taktığı atkıyla katılıyor.

Alpaslan Arslan, AA muhabirine, Filistin'in özgürlüğü için yıllarca mücadele veren bir liderin imzasını taşıyan atkının kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Mavi Marmara gemisine binme sürecini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Antalya'dan arama kurtarma ekibi olarak 4 kişi binecekti, ben de ekipteyim ama binenler arasına giremedim. Yolculuğa katılabilmek için her yere müracaat ettim. Alanya'daki kermeste Heniyye'nin imzaladığı atkıyı açık artırmayla satın alan kişinin, bağışçı kontenjanıyla gemiye binebileceğini öğrendim. Eşim, 'Gazze'de insanlara ambulans lazımken ben araba alamam' dedi ve araba almak için biriktirdiği parayı bana verdi. Hem Gazze'ye yardım ettik hem gemiye binebildim hem de çok değerli bir atkının da sahibi olduk. Heniyye'nin şehadeti sonrası atkıdaki imzaya dokununca çok farklı duygular yaşadım."

Arslan, Mavi Marmara saldırısı nedeniyle İsrail'e açtıkları tazminat davasından 200 bin lira kazandıklarını ve bunu da yine Gazze için harcadıklarını kaydetti.

Yasemin Arslan da yıllar önce birikimini çok kıymetli bir şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Heniyye'ye çok değer verdiklerini ve ondan kendilerine eşsiz bir hatıra kaldığını dile getiren Arslan, "Atkının 2010'da başlayan hikayesi bizde devam ediyor. Atkıyı saklamaya devam edeceğiz. Çocuklarıma bırakacağım en değerli miras, bir hatırası var. İnşallah Gazze, Filistin özgür olduğunda bu atkıyı boynuma takıp oraya gideceğim." diye konuştu.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan "Gazze Özgürlük Filosu"ndaki Mavi Marmara gemisinde bulunan gönüllüler ve basın mensupları, İsrail tarafından 31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda silahlı saldırıya uğrayarak alıkonulmuş, saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da yaşayan Alpaslan Arslan, Hamas liderinin imzaladığı atkıyı 14 yıldır saklıyor - Son Dakika

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