Antalya'da Yeni Karavan Park Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Antalya'da Yeni Karavan Park Projesi Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güzeloba Mahallesi'nde 120 araç kapasiteli yeni bir Karavan Park yapımına başladı. Proje, karavan tatilcilerine güvenli ve konforlu bir konaklama alanı sunmayı hedefliyor.

04.12.2024 15:04
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 120 araç kapasiteli yeni bir Karavan Park yapımı için çalışmalara başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kente gelen yerli ve yabancı karavan tatilcilerinin daha güvenli ve konforlu bir alanda konaklayabilmeleri amacıyla yeni bir Karavan Park projesine başladı. Konyaaltı Sahili yakınında yapılan ilk Karavan Park'ın ardından ikinci Karavan Park da Lara Sahili bölgesinde yapılacak.

Güzeloba Mahallesi'nde saha çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı Karavan Park projesi, 28608 ada 1 parsel üzerinde toplam 12 bin 360 metrekare alanda hizmet verecek. Karavan Park'ın 120 araçlık otopark kapasitesine sahip olması planlanıyor. Alanda, her araca ayrı hizmet verecek şekilde elektrik ve içme suyu hattı olacak. Proje alanı içerisinde 240 metrekarelik bir market, 128 metrekarelik duş alanı, 64 metrekarelik tuvalet alanı, 64 metrekarelik kafeterya ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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