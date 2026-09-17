Antalya'da Yeşil Beceriler ve İstihdam Zirvesi gençleri yeşil dönüşüme hazırladı - Son Dakika
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Antalya'da Yeşil Beceriler ve İstihdam Zirvesi gençleri yeşil dönüşüme hazırladı

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Antalya\'da Yeşil Beceriler ve İstihdam Zirvesi gençleri yeşil dönüşüme hazırladı
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ATSO ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle Antalya'da Yeşil Beceriler ve İstihdam Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede öğrencilerle sektör temsilcileri bir araya gelerek yeşil beceriler ve KOBİ'lerde yeşil dönüşüm desteklerini değerlendirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle "Yeşil Beceriler ve İstihdam Zirvesi" gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Atatürk Konferans Salonu'ndaki zirvede, dünyanın büyük bir dönüşüm içerisinde bulunduğunu, buna ayak uyduranların başarılı olacağını söyledi.

Teknolojik gelişmelerin meslekleri ve iş dünyasını da dönüştürdüğünü ifade eden Şahin, geçmişte buharlı lokomotiflerin ortaya çıkmasının devletler arasındaki rekabette önemli bir fark oluşturduğunu kaydetti.

Teknolojik dönüşümün yeni meslek alanlarını da beraberinde getirdiğine işaret eden Şahin, elektrikli araçların bakım, onarım ve servis hizmetlerinin yeni sektörler oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin genç nüfusunun yeşil dönüşüm açısından önemli bir avantaj olduğunu belirten Şahin, "Türkiye, dünyada optimal bir genç nüfusa sahip az ülkeden biridir. Yani çok genç değil, çok yaşlı da değil. Üretime hazır, öğrenmeye açık, yeni gelişmelere adapte olma kapasitesi ve kalitesi var. Gençlerimizi yeni dönüşüme ve yeşil devrime hazırlamamız lazım." dedi.

Vali Şahin, Antalya'nın COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının gençler açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, gençlere etkinlikleri yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

Üniversite ve meslek lisesi öğrencileri ile sektör temsilcilerini bir araya getiren zirvede, yeşil beceriler, KOBİ'lerde yeşil dönüşüm destekleri, geleceğin kariyer fırsatları ve iş dünyasının ihtiyaçları değerlendirildi.

Etkinlikte, "İklim Değişikliği Farkındalık Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları ve hediyeleri verildi.

Zirveye, Vali Şahin'in eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Cenkci, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kaymakamlar, belediye başkan vekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, akademisyenler, oda ve borsa başkanları, iş insanları ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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