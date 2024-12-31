Antalya'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Antalya'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Antalya\'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Antalya'da yılbaşı kutlamaları için havadan, karadan ve denizden üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.

31.12.2024 14:16
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Turizm kenti Antalya'da yılbaşı dolasıyla genel güvenlik ve asayişin temini için havadan, karadan ve denizden denetimlerle üst düzey tedbirler alındı.

Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısında, kentte yılbaşı kutlamalarının huzur içinde geçmesi için tüm paydaş kurumlar olarak tedbir aldıklarını söyledi.

Vatandaşın ve kentte turist olarak bulunan yabancıların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamaya çalışacaklarını belirten Şahin, yoğunluk yaşanacak yerlerde gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Emniyet tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"24 saat esasına göre denetimler yapılacak. İl Emniyet Müdürlüğünün 8 bin 618, İl Jandarma Komutanlığının 3 bin 185 ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 288 personeliyle yılbaşı tedbirleri icra edilecek. Biz de saat 20.30'dan itibaren sahada olacağız. Turizm şehrimiz Antalya'da güzel yılbaşı geçirilmesini temin etmek için sabaha kadar denetimlerimiz sürecek."

"Antalya turizmi yüzde 8 büyüdü"

Vali Şahin, kentte 2024'ün turizmde hareketli geçtiğini, geçen yıla göre yüzde 8'lik büyümeyle 1 milyonun üzerinde ilave turiste ev sahipliği yapıldığını ifade etti.

Yıl boyunca meydana gelen asayiş olaylarına da değinen Şahin, 24 Kasım'da Antalya Havalimanı'na iniş yaparken yangın çıkan uçağa ilişkin, "Yakıt deposu delindi ve akıtarak devam etti. Ekiplerimiz uçak alev almadan ulaşmıştı, uçak durduğu an müdahale edilmişti. Tüm yolcu ve mürettebat burnu dahi kanamadan tahliye edildi. Bugün Kore'de düşen uçağı gördüğümüz zaman müthiş ekibimiz var." diye konuştu.

Şahin, Muratpaşa ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmasıyla ilgili de zanlının yakalandığını, şiddet ikliminden toplumun kurtulması için eğitim ve sosyal bilinç kampanyası yapılması gerektiğini dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, asansör yapıldığı için tartışmalara konu olan Mermerli Plajı'nın Valiliğe geçtiğini, söz konusu yerde bakım ve onarım yapacaklarını bildirdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat da katıldı.

Kaynak: AA

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