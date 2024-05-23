Antalya'da yoğun sis sabah saatlerinde görüş mesafesini 600 metreye kadar düşürdü - Son Dakika
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Antalya'da yoğun sis sabah saatlerinde görüş mesafesini 600 metreye kadar düşürdü

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 600 metreye kadar düştü. Rüzgarın deniz üzerinden sürüklediği nemin kent merkezine gelmesiyle siste yoğunluk oluştu. Kent sakinleri ve turistler bu görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Sis hadisesinin ilerleyen saatlerde azalması bekleniyor.

23.05.2024 20:35
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Antalya'da yoğun sis sabah saatlerinde görüş mesafesini 600 metreye kadar düşürdü

Rüzgarın deniz üzerinden sürüklediği nem kendi görünmez yaptı

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin sabah saatlerinde 600 metreye kadar düştü. Deniz üzerindeki nemin rüzgarla birlikte kent merkezine gelmesiyle siste yoğunluk oluştuğu öğrenildi.

Antalya'da sabah saatlerinde ilçelerden başlayarak etkili olan yoğun sis tabakası nedeniyle kent adeta kayboldu. Nem oranının yüzde 94 olarak ölçüldüğü ve görüş mesafesinde de azalmalar yaşandı Turizm kentinde ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaşan kent sakinleri ve yabancı turistler büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giderek ilginç manzarayı izledi. Bazı vatandaşlar da oluşan görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Sahilde yoğun sise rağmen denize girenlerin de olduğu gözlendi.

Öte yandan sabah 09.15 sıralarında başlayan sisin, deniz üzerindeki nemin, güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarla ila birlikte kent merkezinin sahil kesimlerinde sis görülmesine neden olduğu öğrenildi. Sis ile birlikte görüş mesafesi yatayda 600 metreye kadar düşerken, sıcaklık artışı ve nemin düşmesi ile birlikte sis hadisesinin ilerleyen saatlerde azalacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da yoğun sis sabah saatlerinde görüş mesafesini 600 metreye kadar düşürdü - Son Dakika
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