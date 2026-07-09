Antalya'da Ziyaret İçin Giden Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Ziyaret İçin Giden Kadın Ölü Bulundu

Antalya\'da Ziyaret İçin Giden Kadın Ölü Bulundu
09.07.2026 19:15
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Antalya'ya gelen Hasibe Nihal Kalaycı, alkol etkisiyle hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

ANKARA'dan dün yakınlarını ziyaret etmek üzere Antalya'ya gelen Hasibe Nihal Kalaycı (43), misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu. Kalaycı'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6426 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Ankara'dan dün yakınlarını ziyaret etmek için Antalya'ya gelen Hasibe Nihal Kalaycı, alkollü şekilde eve geldi. Gece geç saatlere kadar alkol almaya devam eden Kalaycı, sabah saatlerinde ağzından ve burnundan salya gelip fenalaşınca yakınları tarafından salonda bulunan kanepeye yatırıldı. Birkaç saat sonra yakınları Kalaycı'nın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından inceleme yapıldı. Alkol bağımlılığı nedeniyle geçmişte tedavi gördüğü öğrenilen Kalaycı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

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