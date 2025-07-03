Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, 3,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
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