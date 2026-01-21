Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" Kapsamında Üç Yılda 32 Ton Atığı Bertaraf Etti - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" Kapsamında Üç Yılda 32 Ton Atığı Bertaraf Etti

21.01.2026 11:29  Güncelleme: 12:44
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında son üç yılda 32 ton tehlikeli atığı bertaraf etmiş ve 125 ton atığı geri dönüşüme kazandırmıştır. Çevre dostu uygulamalarla atık yönetimi süreçlerini başarıyla sürdürüyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında son üç yılda toplam 32 ton tehlikeli atığı bertaraf ederken; 125 ton atığı ise geri dönüşüme kazandırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın "Sıfır Atık" prensibiyle sürdürdüğü atık politikaları ile çevre dostu belediyeciliğe öncülük ediyor. Atık yönetimi yönetmeliğinde tehlikeli atıklar olarak yer alan araçların bakım ve onarımlarından çıkan araç yağ ve hava filtreleri, aküler, piller, floresan lambalar, kartuş, tonerler, temizlik kimyasalları, boya, solvent boyalı kutular, basınçlı sprey kutuları, laboratuvar atıkları ve vektörel ilaç ambalajları gibi atıklar özel olarak bertaraf ediliyor.

Sıfır atık belge sayısı 21'e ulaştı

Toprağı, yeraltı sularını kirleterek yangın, patlama ve zehirlenme gibi insan sağlığına ciddi zararlar oluşturabilecek atıklar ayrı olarak titizlikle toplanarak bertaraf için anlaşmalı lisanslı kuruluşlara teslim ediliyor. Uygun etiketleme, sızdırmaz ambalajlama ve ayrı toplama konteynerlerine nakliyesiyle süreç işletiliyor. 180 günden fazla depolarda bekletilemeyen tehlikeli atıklar yılda iki kez bertarafa gönderiliyor.

Lisanslı kuruluşlar tarafından teslim alınan tehlikeli atıklar, ulusal atık izleme sistemi üzerinden kayıt altına alınarak takibi yapılıyor. Atıklar yetkili tesislerde çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, son üç yılda 32 ton tehlikeli atığın bertaraf edilmesini sağladı.

Kurumsal sıfır atık çalışmaları kapsamında hizmet binalarından çıkan atıkları ayrıştırma üniteleri ile toplayan Büyükşehir; kağıt, cam, plastik ve metal atıkların ayrıştırılmasıyla da son üç yılda 125 ton atık geri dönüşüme kazandırdı. "Kurumsal Sıfır Atık" hedefiyle 2023 yılında 7 sıfır atık belgesi bulunan Büyükşehir, 2025 yılında bu sayıyı 21'e çıkardı.

"Tehlikeli atık sınıfına giren tüm maddeler 6 aylık periyotlarla toplanarak bertaraf ediliyor"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğü Çevre Mühendisi Dilayda Can, "Tehlikeli atık sınıfına giren tüm maddeler 6 aylık periyotlarla toplanarak bertaraf ediliyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda atık yönetimi süreçlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Antalya'mızın doğasını ve doğal kaynaklarını sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Çevre, Son Dakika

