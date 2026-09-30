Antalya Gazipaşa'da Iotape Antik Kenti'nde turistler tarihi sütunlarda güneşleniyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Iotape (Aytap) Antik Kenti yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Adını Kommagene Kralı 4. Antiochos'un (MS 38–72) karısı Iotape'den alan, Roma ve Bizans dönemi özellikleri taşıyan Iotape Antik Kenti, Alanya- Gazipaşa kara yolunun 33'üncü kilometresinde yer alıyor. Hamam, tapınak, bazilika ve içindeki Hagios Georgios Stratelates'e atfedilen tek nefli küçük kilisenin bulunduğu, bir Kilikya kıyı kenti olan Iotape'yi ziyaret edenler tarihi sütunlar üzerinde güneşlenip, denizin keyfini çıkartıyor.

Almanya'dan tatil için gelen Kazakistan uyruklu 55 yaşındaki Klara Karimsakova, "İlgimi çekti ve görmek için buraya geldim. Tarih, doğa ve deniz harika, herkesin burayı görmesi gerekir" dedi.

Haber- kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,