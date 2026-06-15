Antalya Havalimanı'nda Hatay Mutfağı Tanıtıldı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda Hatay Mutfağı Tanıtıldı

Antalya Havalimanı\'nda Hatay Mutfağı Tanıtıldı
15.06.2026 16:43
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Antalya Havalimanı'nda Hatay mutfağı lezzetleri, 'Tadında Anadolu Lezzet Günleri' kapsamında tanıtıldı.

Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, Hatay mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı.

Fraport ve BTA ortaklığıyla kurulan BFA tarafından Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Tadında Anadolu Lezzet Günleri" kapsamında Antalya Havalimanı'nın 2. terminalinde Taste of Anatolia Restoran'da program düzenlendi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya Havalimanı'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığını söyledi.

Dış hatlar terminalindeki Taste of Anatolia Restoran'da Türk mutfağına özgü lezzetlerin belli aralıklarla tanıtıldığını belirten Seyitoğlu, "Bugün ise burada Hatay'ın yemeklerini tadımlıyoruz. Bu tür organizasyonların uluslararası bir havalimanında yapılıyor olması Türk kültürünün yurt dışına taşınması açısından önemli." dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in önderliğinde Türk mutfağının unutulan lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması yönünde önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Seyitoğlu, bu açıdan bu tür organizasyonları önemsediklerini dile getirdi.

Etkinlikte, 6 Şubat depremlerinde işletmeleri hasar gören şef Mehmet Metin Tansal'ın danışmanlığında hazırlanan Hatay usulü yemekler ikram edildi.

Hatay mutfağının özgün lezzetleri, 21 Haziran'a kadar Antalya Havalimanı'nın 2. terminalinde misafirlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, 21 Haziran, Gastronomi, Havacılık, Turizm, Güncel, Kültür, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda Hatay Mutfağı Tanıtıldı - Son Dakika

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