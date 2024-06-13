Antalya Havalimanı'nda Mayıs Ayında 3 Milyon 916 Bin 213 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda Mayıs Ayında 3 Milyon 916 Bin 213 Yolcuya Hizmet Verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan verilere göre, Antalya Havalimanı mayıs ayında 3 milyon 916 bin 213 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 576 bin 700, dış hat yolcu trafiği ise 3 milyon 339 bin 513 olarak kaydedildi. Ayrıca, havalimanında mayıs ayında 23 bin 766 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yılın ilk 5 ayında ise Antalya Havalimanı'nda toplamda 9 milyon 685 bin 447 yolcu, 64 bin 319 uçak ve 115 bin 320 ton yük trafiği gerçekleşti.

13.06.2024 11:37
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Antalya Havalimanı'nda mayısta gelen giden olmak üzere 3 milyon 916 bin 213 yolcuya hizmet verildi, 23 bin 766 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'nın mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, havalimanında mayısta iç hat yolcu trafiği 576 bin 700, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 339 bin 513 oldu. Bir ayda toplam 3 milyon 916 bin 213 yolcuya hizmet verildi.

Mayısta havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 11, dış hatlarda 19 bin 755 olmak üzere toplamda 23 bin 766'ya ulaştı.

Kargo, posta, bagaj gibi yük trafiği ise kayıtlara 48 bin 100 ton olarak geçti.

Yılın ilk 5 ayında ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 9 milyon 685 bin 447, uçak trafiği 64 bin 319, yük trafiği ise 115 bin 320 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda Mayıs Ayında 3 Milyon 916 Bin 213 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika

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