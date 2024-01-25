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Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, sağlık kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, sağlık kurumlarını ziyaret etti

Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, sağlık kurumlarını yerinde incelemek için ziyaretlerde bulundu. Ekingen, müdürlüğün ek binalarını, Aile Sağlığı Merkezleri, Semt Poliklinikleri ve Acil Servisleri gezerek sağlık hizmetlerini inceledi. Hastalarla da görüşen Ekingen, hastane yönetimiyle de toplantı gerçekleştirdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, sağlık kurumlarını ziyaret etti
25.01.2024 - 11:33,
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Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, hizmetleri yerinde incelemek için sağlık kurumlarını ziyaret etti.

Bir süre önce göreve başlayan Ekingen, müdürlüğün ek binalarını, Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Muratpaşa 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Semt Poliklinikleri ve 112 Acil ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Teknik Destek Merkezini gezdi.

Sağlık personelleriyle tanışarak, sohbet eden Ekingen, Antalya Şehir Hastanesinin acil servisinde ve polikliniklerinde verilen sağlık hizmetlerini inceledi.

Tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ekingen, görüntüleme merkezini ve ameliyathaneleri de gezdi, hastane yönetimiyle toplantı yaptı.

Kaynak: AA
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