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Antalya İncil Kiliseleri'nden Noel Programı

Antalya İncil Kiliseleri üyeleri, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen Noel programında bir araya geldi. Programda kilise korosunun ilahileri ve çocuk tiyatrosu gösterileri yer aldı. Baş Pastör Ramazan Arkan, İncil'den alıntılar yaparak günün anlam ve önemine dair bilgi verdi. Program, kilise korosunun seslendirdiği ilahilerle sona erdi.

Antalya İncil Kiliseleri\'nden Noel Programı
25.12.2023 - 10:35,
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Antalya İncil Kiliseleri üyelerince, Noel dolayısıyla program düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'ndaki programa yerli ve yabancı birçok kişi katıldı.

Kilise korosunun seslendirdiği ilahiler ve Hz. İsa'nın doğumunun canlandırıldığı çocuk tiyatrosu gösterileriyle devam eden programda kilisenin çocuk korosu da yer aldı.

Antalya İncil Kiliseleri Baş Pastörü Ramazan Arkan, İncil'den alıntılar yaparak günün anlam ve önemine dair bilgi verdi.

Konuşma sonrası kilise korosunun seslendirdiği ilahilerle program sona erdi.

Kaynak: AA
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