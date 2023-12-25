Antalya İncil Kiliseleri\'nden Noel Programı

Antalya İncil Kiliseleri üyelerince, Noel dolayısıyla program düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'ndaki programa yerli ve yabancı birçok kişi katıldı.

Kilise korosunun seslendirdiği ilahiler ve Hz. İsa'nın doğumunun canlandırıldığı çocuk tiyatrosu gösterileriyle devam eden programda kilisenin çocuk korosu da yer aldı.

Antalya İncil Kiliseleri Baş Pastörü Ramazan Arkan, İncil'den alıntılar yaparak günün anlam ve önemine dair bilgi verdi.

Konuşma sonrası kilise korosunun seslendirdiği ilahilerle program sona erdi.