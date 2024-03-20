Antalya Kepez\'te çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.
Kuzeyyaka Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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