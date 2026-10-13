Antalya Korkuteli'de kamyonet ile panelvan çarpıştı, aynı aileden 1 kişi öldü

Antalya Korkuteli'de kamyonet ile panelvan çarpıştı, aynı aileden 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile panelvanın çarpıştığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından, Antalya Su ve Atıksu İdaresi işlerini yürüten taşeron şirkete ait kamyonetin ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İ.T. (17) idaresindeki 34 ZL 848 plakalı kamyonet, Korkuteli-Tefenni kara yolunda, Osman Kuzan'ın kullandığı 07 CGM 77 plakalı panelvanla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Osman ile Meryem (84) ve Halime Kuzan yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Meryem Kuzan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün işlerini yürüten taşeron şirkete ait kamyonetin sürücüsü İ.T, polis ekiplerince gözaltına alındı. İ.T'nin ehliyetsiz olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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