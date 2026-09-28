Antalya Manavgat'ta motor kısmından alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta motor kısmından alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı

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Antalya Manavgat\'ta motor kısmından alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı
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Manavgat'ta D-687 kara yolunda seyreden kamyonun motor kısmından alev alması sürücünün yaralanmasına neden oldu. İtfaiye yangını söndürdü ancak kamyon kullanılamaz hale gelirken yaralı sürücü Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi bulunmuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Seyfettin Basan'ın (48) kullandığı 19 UF 554 plakalı kamyon, D-687 kara yolu Manavgat-Konya istikametinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan sürücü Seyfettin Basan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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