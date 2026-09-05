Antalya Manavgat'ta otomobille otobüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta otomobille otobüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Antalya Manavgat\'ta otomobille otobüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki kavşakta, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FTT 719 plakalı otomobil ile 07 C 74374 plakalı otobüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

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