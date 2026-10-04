Antalya Manavgat'ta yem yüklü TIR şarampole devrildi, 53 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta yem yüklü TIR şarampole devrildi, 53 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Konya-Antalya karayolunda yem yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta sıkışan 53 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yem yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şoför Ünsağ Akbaş (53) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konya- Antalya D-687 karayolunun Manavgat'ın Beydiğin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Antalya yönüne seyir halinde olan Ünsağ Akbaş yönetimindeki 42 VK 607 plakalı yem yüklü TIR, Akbaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi.

Kazada TIR sürücüsü Ünsağ Akbaş, araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi, 112 Acil Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakolu ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Akbaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yem yüklü TIR şarampole devrildi, 53 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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