Antalya Manavgat'ta zincirleme kazada otobüsteki 6 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta zincirleme kazada otobüsteki 6 yolcu yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Otobüsteki hafif yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, ulaşım normale döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

D-400 kara yolunun Ilıca Mahallesi mevkisinde Murat T'nin kullandığı 07 LOZ 67 plakalı otobüs, aynı yönde seyreden Yusuf Ş. yönetimindeki 07 BNB 358 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, Mustafa Y. idaresindeki 07 N 0290 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada otobüsteki yolcular Made J. (42), Burhan D. (31), Saadet Ö. (48), Havva S. (49), Taha Efe K. (20) ve Rosalie S. (38) hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Olay nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
OtomobilManavgatAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta zincirleme kazada otobüsteki 6 yolcu yaralandı - Son Dakika
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