Antalya Muratpaşa'da çıkan yangında kiracı Şahin Işık'ın bütün eşyaları küle döndü - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da çıkan yangında kiracı Şahin Işık'ın bütün eşyaları küle döndü

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Antalya Muratpaşa\'da çıkan yangında kiracı Şahin Işık\'ın bütün eşyaları küle döndü
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Antalya Muratpaşa'da 2 katlı evin üst katında saat 10.00 sıralarında çıkan yangın itfaiyeyle kontrol altına alındı. Yangında tek yaşayan kiracı Şahin Işık'ın beyaz eşyaları dahil tüm eşyaları küle döndü; Işık, bütün mal varlığının bu eşyalar olduğunu belirterek yardım istedi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında kiracı Şahin Işık'ın tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle üst katı duman ve alevler kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekibin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

'BÜTÜN MAL VARLIĞIM EVDEKİ EŞYALARDI'

Yangında evdeki tüm eşyalarını kaybeden kiracı Şahin Işık, "2 saat önce dışarı çıktım. Geldim, ev sahibi ağacın yanında oturuyordu. Daha sonra arka bahçeye geçtim. Ev sahibinin eşi camdaydı. Birden patlama sesi duydum. Hemen eve girdim, alevleri gördüm. İtfaiyeyi aradım. Evde tek yaşıyordum. Maddi zarar çok büyük, her şey yanmış. İçeride beyaz eşyalarım küle döndü. Bütün mal varlığım bu evdeki eşyalardı. Yardım talep ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
MuratpaşaAntalyakiracıGüncelYaşamSon Dakika

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