Antalya Muratpaşa'da falezlerden düşen kişi, 30 metre inilerek kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, ekiplerin halatla yaklaşık 30 metre inerek yürüttüğü çalışmayla kurtarıldı. Bacağı kırılan yaralı, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı'na getirilip ambulansla hastaneye sevk edildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşmesi sonucu bacağı kırılan kişi ekiplerin mücadelesiyle kurtarıldı.
Çağlayan Mahallesi'nde bir kişinin falezlerden düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis, Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Halatlar yardımıyla yaklaşık 30 metreye inen ekipler, yaralıyı sedyeyle kıyıya taşıdı. Dalganın etkili olduğu bölgede ekiplerin mücadelesiyle yaralı, kıyıya yanaştırılan Sahil Güvenlik botuna alındı.
Bacağının kırıldığı tespit edilen ve Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA
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