Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde elektrikli skuterlinin kaldırımda duran çocuğa çarpıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Üçgen Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde annesinin dükkanının önündeki kaldırımda arkadaşlarıyla bekleyen 11 yaşındaki çocuğa, trafiğe kapalı alanda elektrikli skuteriyle ilerleyen bir kişi çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tramvay yoluna savrulan çocuğun ağzı kanadı, 3 dişi kırıldı.

Kazadan sonra skuterli ise çevredeki çocuklara bağırıp kaçtı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve diş tedavisi gördüğü öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazada çocuğun ve sürücünün yola savrulduğu ve ardından sürücünün hızla uzaklaştığı yer aldı.

Polisin kaçan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.

Çocuğun annesi Esma Çelik, gazetecilere, "İnsanlığımızı kaybettiğimize üzülüyorum. Çünkü görüntülerden anladığımız kadarıyla genç biri değil. Yaşı küçük olsa 'Korktu kaçtı' diyebilirim ama bu şekilde iyi niyetli düşünmem mümkün değil. En azından kaçmamış olsaydı olayı bu kadar büyütmezdik. Ama bir çocuğu o halde gerisinde bırakıp kaçması insanlığımıza yakıştığını düşünmüyorum. Bir an önce kaçan kişinin bulunup cezasını çekmesini istiyorum." dedi.