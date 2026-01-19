Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Sensörleri ile Seralar Cep Telefonları ile İzleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Sensörleri ile Seralar Cep Telefonları ile İzleniyor

19.01.2026 12:49  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sera üretimi yapılan bölgelerde hayata geçirdiği dijital tarım uygulaması ile üreticilerin don riskinden korunmasına yardımcı oluyor. Anlık sıcaklık ve nem izleme ile maliyetler düşerken, çevre korunuyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sera üretimi yapılan bölgelerde hayata geçirdiği dijital tarım uygulamasıyla üreticiler soğuk havalarda don nöbetinden kurtuldu. Dijital sensörler ile üreticiler, seralarının sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarından anlık takip ederek don ve hastalık riskine karşı hızlı önlem alabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımla teknolojiyi buluşturduğu dijital dönüşüm hamlesi kırsal bölgelerdeki üreticilere sensör desteğiyle güçleniyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen dijital tarım uygulamaları sayesinde üreticiler seralarının sıcaklık, nem ve sulama verilerini cep telefonları üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Dijital sensörler sayesinde ürünlerin ihtiyacına göre gübre, su ve ilaç kullanımı belirleniyor; bu sayede hem maliyetler azalıyor hem de çevre korunuyor. Soğuk havalarda don riskine karşı nöbet tutmak zorunda kalan üreticiler; erken uyarı sistemleriyle daha güvenli ve verimli üretim yapabiliyor.

Dijital sensör hibeleri sürüyor

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde de sera üretimi yapan çiftçilere yönelik hava sensörü hibeleri sürüyor. Alarm kurma özelliği sayesinde özellikle soğuk ve don tehlikesi bulunan bölgelerde kolaylık sağlayan sistem, biber yetiştiriciliğinde kritik öneme sahip nem yönetimini destekleyerek hastalık riskini azaltmaya ve kimyasal tüketimini düşürmeye katkı sunuyor. Sistemin yıllık işletim ücreti ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Değerler anlık izlenebiliyor

Sistem ile soğuk havalarda soba yakmak için seraya sürekli gelip gitmeden kurtulan üreticiler uygulama üzerinden değerleri anlık izleyebiliyor. Uygulama içerisindeki alarm ve uyarı bildirimleri sayesinde sıcaklık belirlenen seviyenin altına düştüğünde hızlı şekilde önlem alınabiliyor. Don riski oluştuğunda üreticiler seraya giderek sobalarını yakıyor, ürünlerini koruma altına alıyor.

Kurşunlu Mahallesi'nde seracılık yapan Ali Patır, sistemin kendilerine büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, "Bizlere büyük bir yardımı oluyor. Antalya merkezinde bir işimiz olduğunda, yoğun olduğumuz zamanlarda aklımız serada kalmıyor. Yakın zamanlarda Isparta iline gitmiştim, oradan da cep telefonumdan seramın değerlerini kontrol ettim. Derece kötü ise evdekilere haber veriyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi dijital tarım uygulaması ile bizlere büyük kolaylık sağladı. Teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilik, Teknoloji, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Sensörleri ile Seralar Cep Telefonları ile İzleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:24:30. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Sensörleri ile Seralar Cep Telefonları ile İzleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.