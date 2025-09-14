Antalya'nın Halk Süt Projesi ile 10 Bin Çocuğa Süt Dağıtıldı - Son Dakika
Antalya'nın Halk Süt Projesi ile 10 Bin Çocuğa Süt Dağıtıldı

14.09.2025 10:52
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında başlattığı Halk Süt projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına sağlıklı süt desteği sağlamaya devam ediyor. 2025 yılı içerisinde 10 bin 241 çocuğa toplam 525 bin 288 litre süt dağıtıldı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların doğal sütle buluşması amacıyla 2020 yılında başlattığı "Halk Süt" projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası çocuklarına ulaşmaya devam ediyor. Proje kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 10 bin 241 çocuğa, 525 bin 288 litre süt dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği Halk Süt projesi, 2020 yılından beri minikler için sağlıklı bir besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin her bir çocuğu için aylık 8 litre süt desteği sağlanıyor. Projeden, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları faydalanabiliyor.

525 bin litre süt dağıtıldı

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar, Antalya'nın 19 ilçesinde çocukların sağlıklı yetişmesi amacıyla sunulan hizmet, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde on binlerce çocuğa ulaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, 2025 yılı içerisinde toplamda 10 bin 241 çocuğa süt ulaştırıldığını belirterek, "9 bin 773 aile bu hizmetten yararlanırken, 525 bin 288 litre süt dağıtıldı. 5 yaşını doldurana kadar çocuklarımız her ay projemizden faydalanmaya devam edebiliyor" dedi.

Yaklaşık 3 yıldır hizmetten faydalanan Gülizar Üren, ekonomik koşullardan kaynaklı dışarıdan süt temininin zor olduğunu belirterek Halk Süt projesinden memnuniyetini dile getirdi. Üren, "Dışarıda gerçekten sütler pahalı ve 3 çocuğum var. Belediyenin ücretsiz olarak süt vermesinden memnunuz, çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarım da severek içiyor, büyümelerine yardımcı oluyor" diye konuştu.

Bir yıldır çocuğunu Halk Süt ile besleyen anne Ebru Türkkot ise "Başvuru yaptıktan hemen sonra tarafıma ulaşılarak dağıtıma başlandı. Sütlerimiz her ay düzenli bir şekilde geliyor. Aksu'da yaşamama rağmen hiç aksatılmıyor ve biz bunu ücretsiz olarak belediyemiz sayesinde alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeye başvurmak isteyen aileler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi olan 'antalya.bel.tr' adresinden başvuru formunu doldurarak çevrim içi başvuru gerçekleştirebilecek.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

