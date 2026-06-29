Antalya'nın Sürdürülebilirlik Projeleri Çin'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Antalya'nın Sürdürülebilirlik Projeleri Çin'de Tanıtıldı

Antalya\'nın Sürdürülebilirlik Projeleri Çin\'de Tanıtıldı
29.06.2026 14:54
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Antalya'daki çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, Çin'deki uluslararası seminerde paylaşıldı.

Antalya'da yürütülen çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, yeşil alan yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğine uyum projeleri, Çin'deki uluslararası seminerde anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Deniz Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Semineri'ne Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelleri kimyager Dr. Merih Zeynep Çetin ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İpek Korlu katıldı.

Çetin ve Korlu, program kapsamında deniz kaynaklarının korunması, kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimi, mavi ekonomi uygulamaları, iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri ve doğa temelli çözümler konularında katılımcılarla deneyim paylaşımında bulundu.

Ayrıca programda, Antalya'da yürütülen çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, yeşil alan yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğine uyum projeleri anlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'nın Sürdürülebilirlik Projeleri Çin'de Tanıtıldı - Son Dakika

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