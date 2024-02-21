Antalya Saat Kulesi\'ne Aslına Uygun Saat Yerleştirildi

Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan Antalya'nın simgelerinden Saat Kulesi'ne, aslına uygun olarak hazırlanan saat yerleştirildi.
Tarihi Kaleiçi'nin girişi Kalekapısı bölgesinde yer alan kulede, 2021'den bu yana uzman ekipler tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen ve 2. Abdülhamid döneminde saat kulesine çevrilen eserin, aslına uygun saat mekanizması ve kadranları vinç yardımıyla kuleye yerleştirildi.
Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birimi yetkilisi koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, gazetecilere yaptığı açıklama, kuledeki çalışmaların 2021'de başladığını anlattı.
Çalışmaların 3 etapta yürütüldüğünü söyleyen Karabayram, "Birinci aşamada proje çalışmaları, ikinci aşamada kubbe kısmı ve restorasyon çalışmaları yürütüldü. Üçüncü aşama en önemli aşamalardan biriydi. Saat kadranının yerleştirilmesi çalışmaları yürütüldü. Üçüncü etap çalışmamızda bu yıl sonlandı. Saat mekanizması yukarıya taşındı ve kadranlar birer birer yerleştirilmeye başlandı. Antalya'mıza hayırlı olur inşallah. Kentimizin saat kulesi, Antalya'mızın geleceğinde tüm zamanlarıyla, en güzel duruşuyla yaşamaya ve yaşatılmaya devam edecektir." diye konuştu.
Karabayram, kule çevresindeki çevre düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini, ilerleyen günlerde bir açılış organizasyonu planladığını aktardı.
"3 milyon 600 bin liralık ödenek harcandı"
Kuledeki saatin çalındığı veya kaybolduğu iddialarına ilişkin ise Karabayram, "Bu saat 1985'li yıllarda ortadan yok oluyor ama bugün artık o saatin bir ikizi, bir eş değeri aynı karakter, aynı özgün malzemeyle yapılmış bir saat kadranı, mekanizması getirildi ve buraya yerleştirildi. Bu işin üstadı Recep Gürgen bizzat bir zanaatkar olarak işin başından sonuna kadar burada yer aldı. Projemizde toplam bedel olarak 3 milyon 600 bin liralık ödenek harcandı. Saat kulemiz Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün teknik elemanlarının denetimi doğrultusunda yapıldı. Temel katmandan, üst katmana, restorasyondan ve statiğe kadar tüm aşamalarda Vakıflar Bölge Müdürlüğünün inşaat mühendisleri, mimar ve teknik elemanları görev aldı." ifadelerini kullandı.
Çalışmalara başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Hulusi Şahin olmak üzere katkı sunanlara teşekkür eden Karabayram, kentte restorasyon, teknik ve ara eleman yetiştirilmesine yönelik bir projenin başlatılacağını duyurdu.
Saat ustası Recep Gürgen ise orijinal saatin benzerini temin ettiklerini belirterek, "Saatin makinesi aynı dönemindi fakat başka bir kuleye ait bir makinaydı. Biz kulemize göre, saat üzerinde bir nevi AR-GE çalışması yürüttük. Çünkü hem günümüze uyarlamamız hem de makineyi bu kuleye göre yapmamız gerekiyordu. Bu çalışmaları yaptık. Bir iki gün içerisinde de tamamıyla çalışır hale gelecek." bilgisini verdi.
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